Uradowana Dominika Gwit bryluje na "konferencji szczęścia" w sukience INSPIROWANEJ Gucci (FOTO)

Specjalnie na okazję wykładu celebrytka przyszykowała elegancką stylizację, na którą składały się kremowe szpilki z czubkiem i otwartą piętą, zwiewna suknia zapinana na guziki o barwie ciemnego granatu i szeroki brązowy pas, który podkreślił jej talię. Naszą szczególną uwagę przykuł jednak znajomo wyglądający z pozoru wzór, który znalazł się na kreacji Gwit. Na pierwszy rzut oka można by mianowicie pomylić go z klasycznym monogramem stosowanym w większości projektów włoskiego domu mody Gucci. Po dokładniejszej inspekcji, łatwo dostrzec można niestety wyraźne różnice między oryginałem a falsyfikatem. Szczerze wierzymy jednak, że w przeciwieństwie do wielu rodzimych celebrytek, Dominika nie przywiązuje do takich drobnostek uwagi i nie liczyła na to, że ktoś się w tym przypadku nabierze.