Uradowana Dominika Gwit wymienia czułości z mężem na premierze spektaklu (ZDJĘCIA)

To generalnie jej sprawa ile waży. Natomiast dla mnie to jest osoba z dużym problemem psychicznym. Pamiętam jak schudła bardzo i gloryfikowała ten stan. Chodziła po telewizjach śniadaniowych, udzielała wywiadów, nawet wydała książkę. Kreowała się na wielką specjalistę od diety i odchudzania. Dla mnie było jasne po tym co mówi że nie ma zdrowej relacji z jedzeniem i za jakieś czas efekt jojo ja odpadnie z ogromną mocą. I się nie myliłem. Dziś znów jest osobą otyłą i robi to samo co robiła jak drastycznie schudła. Gloryfikuje ten stan tłumacząc się choroba, genami i usprawiedliwiając otyłość chorobami. Jednocześnie zachowała publicznie bycie otyłym mówiąc że czuje się świetnie w swoim ciele -co jest oczywista nieprawdą. To jest osoba która ma olbrzymi problem ze swoim stanem emocjonalnym. I tak to wszystko jej problem, i jej życie natomiast bardzo niepokoi fakt iż jej rewelacje na temat diety kiedyś i na temat bycia otyłym dziś, głoszone w mediach, robią krzywdę wielu ludziom którzy traktują tę Panią jako jakoś tam wzorzec. Pora powiedzieć jasno że zdrowe ciało wypływa ze spokojnego umysłu i równowagi psychicznej. Oczywiście nie trzeba być super hiper fit żeby być szczęśliwym ale mając otyłość i nadprogramowe 40kg nie da się być zdrowym szczęśliwym człowiekiem i balans w życiu. Podobnie jak nie można być szczęśliwym obsesyjnie trenując i kontrolując swoją dietę oraz wykluczając z niej wszystko co potencjalnie może wpłynąć na naszą wagę.