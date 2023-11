Dominika Gwit MIGDALI SIĘ z mężem na after party po premierze spektaklu (ZDJĘCIA)

Na początku tego roku Dominika i jej mąż Wojciech Dunaszewski powitali na świecie pierworodnego synka, którego imienia wciąż nie zdecydowali się ujawnić. Narodziny chłopca postawiły życie aktorki do góry nogami i pochłonęły aktorkę do reszty. Nie oznacza to jednak, że Gwit zrobiła sobie przerwę od pracy: 35-latka od kilku miesięcy łączy wychowanie synka z zawodowymi obowiązkami, sprawnie lawirując między domem a teatrem.