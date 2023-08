Urlopowiczka Roksana Węgiel ujarzmia DMUCHANE PTASZYSKO w słonecznej Marbelli (FOTO)

Powiedzieć, że związek ledwie co 18-letniej Roksany Węgiel z 26-letnim Kevinem Mglejem uchodzi na polskich forach internetowych za temat dość kontrowersyjny, to tak jakby nie powiedzieć nic. W publicznej dyskusji niejednokrotnie przewijały się już ostrzeżenia słane pod adres ulubienicy nastolatek, aby czasem nie za szybko pchała się w dorosłe życie. Roksanie najwyraźniej ani się nie śni oglądać na to, co mają jej do powiedzenia anonimowi doradcy. Właśnie w tym momencie gwiazda smaży się ze swoim ukochanym w malowniczej Marbelli. Na wyprawę załapał się też 3-letni synek Mgleja, dla którego Węgiel już wkrótce będzie macochą.