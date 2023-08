Roksana Węgiel W SAMYM BIKINI zrywa śliwki na kompot: "Letnie zbiory" (ZDJĘCIA)

Ania 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A propos zbiorów - pomóżcie, doradźcie. Rozrosła mi się na kompostowniku dynia Hokkaido. Wyczytałam, że liście dyni są jadalne, zdrowe i smaczne. Ale czy to dotyczy wszystkich dyń, w tym też Hokkaido, czy jedynie naszej, polskiej dużej dyni? Ktoś z Was wie coś o jedzeniu liści dyń, w tym właśnie Hokkaido? Że kwiaty są jadalne to wiem, ale szkoda mi je marnować na nadziewanie, skoro mogą z nich być owoce. Liści jednak mam ostry nadmiar. Co z nimi robić?