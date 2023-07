Roksana Węgiel z narzeczonym Kevinem w pośpiechu WYMYKAJĄ SIĘ z restauracji wieczorową porą (ZDJĘCIA)

MJK 10 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Umówiłam się z kolegą (nic nas nie laczy oprócz koleżeństwa) na ten piątek żeby się spotkac po długim czasie. W czwartek mi to potwierdził. Nie mieliśmy ustalonej godziny więc w piątek jeszcze do niego pisałam żeby ustalić dokładnie. Nie odpisywał , myślę sobie - jest w pracy albo zajęty. I tak czekam czekam czekam. Robi się 21.30 i pisze że nie dał nawet znać a ja czekałam na szpilkach cały dzień. Dalej nic. W sobotę nic. W nocy z soboty na niedzielę widzę jego instastory. Pisze do niego, czy ma mnie za niepoważna? Że nic się nie odezwał ani słówkiem, czy się widzimy czy nie , ani na drugi dzień "sorry" ani nic. Że ma dorosnąć i szanować czyjś czas. Dodam że kilkukrotnie już się tak zachowywał, odwołując na ostatni moment, nie dotrzymując słowa lub ignorując kompletnie wiadomości czy telefony. więc w końcu miarka się przebrała. A on do mnie , że wyszły mu inne sprawy , baterii nie miał (ale instastory dodane...), i że w ogóle o co mi chodzi. I że nic nie napisał bo wiedział , że zareaguje emocjonalnie, i w ogóle mam popracować nad emocjami skoro mi przeszkadza to, że się nie odezwal i że współczuje mojemu przyszłemu mężowi skoro czepiam się o takie drobnostki,. I że mam iść spać bo już jest późno. Napisałam, że nie chce już być w kontakcie, a on, że spoko i usunął mnie z Instagrama. Czuje się jak idiotka. Ktoś cię zlewa i nie szanuje a obrywam ja w tym wszystkim. Mam dość ludzi i ich egoizmu. Jest mi zle