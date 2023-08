Urodzinowa Natalia Siwiec pozuje z OGROMNYM bukietem kwiatów i deklaruje: "Emocjonalna dojrzałość jest SEXY" (FOTO)

Natalia Siwiec od ponad 10 lat obecna jest w show biznesie i to wszystko za sprawą kilku zdjęć. Celebrytka została obwołana Miss Euro 2012 i od tego czasu jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Fotoreporterzy zauważyli ją na trybunach, a Siwiec doskonale wiedziała, jak wykorzystać swoje 5 minut. Natalia wzięła udział w kilku sesjach zdjęciowych, wystąpiła również w teledyskach i jak na rasową celebrytkę przystało - wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami".

Natalia Siwiec obchodzi 40. urodziny

1 sierpnia celebrytka obchodzi urodziny, co oczywiście kilkukrotnie zostało wspomniane na Instagramie. Gwiazdka pochwaliła się nawet ogromnym bukietem róż i napisała kilka słów od siebie. Siwiec wspomniała między innymi, że "nigdy nie czuła się lepiej sama ze sobą".

Bycie w zgodzie ze sobą jest bardzo sexy! Emocjonalna dojrzałość jest sexy! Świadomość tego, kim jesteś, jest sexy! Życzę sobie, by każda kobieta to poczuła, żeby się nie bała być tym, kim chce i jaka chce! Ściskam was wszystkich najmocniej! - pisała na Instagramie.