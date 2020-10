Sara Boruc cieszy się z dwóch tortów na swoją "OSIEMNASTKĘ" (ZDJĘCIA)

Ostatnie tygodnie były dla Sary Boruc dość trudne . Celebrytka, która latem tego roku wraz z całą rodziną wyprowadziła się z Anglii i wróciła do Polski, musiała "ogarnąć" nową rzeczywistość w stolicy. W dodatku żona Artura Boruca odkryła niepokojące zmiany w piersi, w napięciu czekała więc na wyniki badań, które - na szczęście - okazały się uspokajające.

Sara Boruc uspokaja: "Między mną a Mariną nie ma złych emocji"

Ale to nie koniec niespodzianek. Po południu zaskoczona solenizantka zgasiła świeczki na... dwóch tortach, które przyniosły jej córki. Rodzina wpadła bowiem na pomysł, by "odmłodzić" 36-latkę, dzieląc jej wiek na dwie osiemnastki. Sarze pomysł bardzo się spodobał, nie zapomniała oczywiście pokazać go internautom.