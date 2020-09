Sara Boruc chwali się PŁASKIM BRZUCHEM i tłumaczy pomylone dni tygodnia: "Ja mam już niedzielny nastrój" (FOTO)

Prawie półtora roku temu Sara Boruc urodziła syna. Jak na celebrytkę z prawdziwego zdarzenia przystało, WAG do powrotu do formy sprzed ciąży podeszła bardzo ambitnie. Ukochana Artura Boruca niemal od razu po rozwiązaniu rozpoczęła walkę o perfekcyjną sylwetkę i już po zaledwie kilku miesiącach zaprezentowała idealnie płaski brzuch.

Maffashion w odwiedzinach u Sary Boruc

Jak mija Wasza sobota? U nas rodzinnie. Niestety już pada, u Was też? - pisze pod fotką ubrana w obszerne jeansy i crop top sympatyczna WAG, dodając napis w języku angielskim: "niedzielny nastrój".

Sunday to niedziela, saturday to sobota, proszę Pani - napisał, nawiązując do opisu pod zdjęciem.