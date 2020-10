Maffashion o imieniu swojego syna BJF-a: "Nie ja je zdradziłam. POZDRAWIAM, SARA"

Maffashion ściska synka i dziękuje za życzenia urodzinowe

Ja wiem, że Bastian kojarzy się z Sebastianem, ale to nie było głównym założeniem i to nie on wybierał imię, a my razem. W dniu, w którym dopisaliśmy to imię do listy, leciała "Nie kończąca się historia", w której jeden z bohaterów właśnie tak się nazywa. Uznaliśmy, że nie jest to przypadek. Jestem w szoku, że tak wiele ludzi nie znało tego imienia, aczkolwiek były dylematy. Podoba mi się też imię Leon i Miłosz, ale tak nazywają się dzieci mojego brata - wyznała.