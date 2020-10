Sumienna Maffashion kontynuuje swoją "MISJĘ", pokazując sylwetkę w samej bieliźnie 3 tygodnie PO PORODZIE (FOTO)

gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

po 3 tygodniach o porodu, te insta - matki maja czas na fotki, ich dzieci cały czas śpią, pokarm odciągają na 3 dni do przodu , żadnych problemów, wychodzą do pracy, maja czas na paznokcie, fryzjera, no po prostu życie jak w Madrycie !! a jaka jest rzeczywistość to każda kobieta która jest matką wie doskonale ??? uważam, że to ich życie na insta to jedynie fikcja dla plebsu !