Znamy IMIĘ dziecka Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego! Wygadała się... Sara Boruc

Kobieta 1 godz. temu

ludzie, czy to naprawde sa Wasi idole? Ta cala Sara - kochanka gangstera z Poznania, odbila meza kobiecie w ciazy i teraz mlode dziewczyny sledza ja na Instagramie i nasladuja... Gdyby miala jakis doktorat z chemii albo byla znana filantropka, to zrozumialabym zainteresowanie jej osoba, ale ona wrzuca na instagrama zdjecia torebek za kilkadziesiat tysiecy. Zreszta, nie tylko ona... Ta pandemia dala mi wiele do myslenia. Te wszystkie Siwce, Mafeszony i inne panny z internetu zyja jak paczki w masle, ludzie sami napedzaja im siano, a studentka medycyny zasuwa na 1.5 etatu jako kelnerka i jeszcze przyklada sie do studiow. Obsluguje w knajpie takie wlasnie gwiazdy internetu i szlag ja trafia, ze musi sie usmiechac do takiej Paniusi, ktora czasem nawet matury nie ma, a wartosci moralne czesto sa jej obce. Dziewczyny - odlaczcie sie od internetu, przeczytajcie fajna ksiazke (tylko jakis klasyk, ktory rozwinie Was moralnie, a nie pseudointeligenckie wysrywy Millerowej), bo to Wy jestescie przyszloscia. To Wy wychowujecie dzieci i to Wy jestescie odpowiedzialne za nastepne pokolenia. Teraz idealami modych kobiet sa Bridget Jones czy jakies bohaterki Seksu w wielkim miescie - wielce wyzwolone nowoczesne kobiety. Nie dajcie sie na to zlapac, znam kobiety, ktore takie wlasnie byly i w koncu zwariowaly, bo to jest sprzeczne z nasza natura. Nie ogladajcie sie na innych i dbajcie o siebie, zyjcie w zgodzie ze woim wnetrzem i dbajcie o swoje zdrowie psychiczne.