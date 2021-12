Urodziny Krzysztofa Rutkowskiego Juniora w stylu Harry'ego Pottera: przebrani goście, wielki tort i EFEKTY SPECJALNE (ZDJĘCIA)

Zss 2 godz. temu zgłoś do moderacji 96 36 Odpowiedz

Mówcie co chcecie, ale wygląda na to że oni bardzo się starają dla tego dziecka. Są zaangażowani. Nie boją się ośmieszenia. Są dumni z tego że świętują jego urodziny. Nie każdy poważny rodzic by się przebrał i paradował w stroju z pottera. No chyba że to tylko marketing swoich profili to wtedy już ona historia.