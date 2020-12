Urszula Dudziak "KOMENTUJE" aferę ze znikającą błyskawicą w finale "The Voice of Poland"

W minioną sobotę na antenie TVP wyemitowany został finałowy odcinek The Voice of Poland. Decyzją widzów program zwyciężył Krystian Ochman, którego mentorem był Michał Szpak. Finał już zdążył odbić się szerokim echem w mediach, a wszystko to za sprawą zasiadającej w jury Urszuli Dudziak.

Urszula Dudziak do studia przybyła ubrana w biały kombinezon, który uzupełniła złotą biżuterią. Uwagę w jej stylizacji zwracała jednak przede wszystkim przyczepiona do paska złota błyskawica - symbol kojarzący się w ostatnim czasie przede wszystkim ze Strajkiem Kobiet. Wokalistka zaprezentowała ozdobę na scenie, kiedy wystąpiła w towarzystwie swojego podopiecznego, Jędrzeja Skiby. Gdy jednak później pozowała do oficjalnych zdjęć promocyjnych, błyskawica zniknęła z jej stylizacji - co według portalu Plotek.pl miało nastąpić wskutek nacisku osób z produkcji.