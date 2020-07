Urszula Dudziak została nową jurorką "The Voice of Poland": "Będę bardzo życzliwa uczestnikom"

Już jesienią na antenie Telewizji Polskiej zadebiutuje 11. sezon The Voice of Poland. Od kilku miesięcy trwają więc przygotowania do emisji kolejnej odsłony wokalnej rywalizacji - w tym intensywne poszukiwania członków jury.

W ostatnich miesiącach w mediach nie brakowało doniesień na temat składu jurorskiego nadchodzącej edycji The Voice. Niedawno informowaliśmy Was, że jesienią na ekranach na pewno zobaczymy "weteranów" programu Tomsona i Barona oraz Michała Szpaka. Teraz okazuje się również, że do muzyków dołączy Urszula Dudziak .

Cieszę się bardzo z nowego wyzwania, jakim jest "The Voice of Poland". Seniorzy w "The Voice Senior" podchodzili do tego programu z dystansem, często z humorem i traktowali swoją obecność w tym programie jako wspaniałą przygodę. Śpiewająca młodzież inaczej traktuje udział w "The Voice of Poland". Dla wielu jest to pragnienie spełnienia marzeń, zrobienia kariery i osiągnięcia życiowego sukcesu - tłumaczy wokalistka.