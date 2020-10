Uśmiechnięta Iga Świątek pokazuje FOTKI Z URLOPU

Obecnie media wręcz prześcigają się w kolejnych publikacjach poświęconych pierwszej polskiej zwyciężczyni finału Wielkiego Szlema. Sama tenisistka po powrocie do kraju musiała za to zmierzyć się z szeregiem nowych obowiązków - odpowiadała na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej, gościła także w programie Moniki Olejnik, a nawet odebrała gratulacje od prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Iga Świątek nie zrezygnowała także z aktywności w mediach społecznościowych. Niedawno na swoim Instagramie zdradziła na przykład fanom, co było jej pierwszym zakupem po wygranej we French Open.