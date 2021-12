Uśmiechnięta Katarzyna Cichopek w jesiennej stylizacji wywija radośnie torebką Louis Vuitton za 15 tysięcy (ZDJĘCIA)

Ola 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

A wyglądała na sympatyczna dziewczynę. A tu proszę, kolejna celebrytka, co to musi pokazać, z jaką torebunią chodzi. A te torebki są okropne, tandetne. Po co ci ten lans? Zawiało pustactwem w głowie.