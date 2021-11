Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel pozdrawiają z Wiednia. "Uciekliśmy na weekend" (ZDJĘCIA)

Okazuje się jednak, że ostatecznie Katarzynie Cichopek udało się wyruszyć w zagraniczną podróż. Celebrytka nie dotarła co prawda w tropiki, na pocieszenie zafundowała sobie jednak weekendowy wypad do Wiednia. W sobotę Kasia z dumą pochwaliła się zdjęciem z lotniska, na którym uśmiechnięta od ucha do ucha pozuje z walizką. W podróży towarzyszył jej rzecz jasna mąż Marcin Hakiel, z którym później zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie w samolocie.