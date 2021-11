Katarzyna Cichopek chwali się ODWAŻNĄ kreacją, którą wybrała na recital córki. Internauci kpią: "KRÓCEJ MOŻE" (FOTO)

Tan 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

I znowu, podwójne standardy. Jak facet paraduje z klatą na wierzchu: super, ciacho. Jak kobieta założy krótką sukienkę: prowokuje, nie wypada. I oczywiście jestem pewna, że te komentarze piszą... kobiety. I jak ma się cokolwiek zmienić w stosunku do nas, jak dalej ubranie krótkiej sukienki komentujemy "nie wypada kobiecie, matce, jak ty wyglądasz, prowokujesz". Oj.. długa droga przed nami w tym kraju, aby kobiety były traktowane po prostu normalnie, z szacunkiem. I mogły decydować co jest dla nich dobre a co nie. Watpię, że to się kiedykolwiek zmieni w tym kraju.