Dramat Katarzyny Cichopek: "Miałam opalać się na rajskiej plaży, jednak przez kolejną falę NIGDZIE NIE POLECIELIŚMY"

W mijających tygodniach pandemia koronawirusa ponownie przybrała na sile. Choć większość obostrzeń zniknęła już jakiś czas temu, to powrót do szeroko pojętej "normalności" będzie chyba trudniejszy, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Jednym z obszarów objętych restrykcjami jest turystyka, co pokrzyżowało plany zarówno przeciętnemu Kowalskiemu, jak i znanym osobistościom.