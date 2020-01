Uśmiechnięta od ucha do ucha Ilona Felicjańska pozdrawia z Miami i prawi o kontroli nad życiem...

KP36 22 min. temu zgłoś do moderacji 25 1 Odpowiedz

Do Ilony Felicjanskiej! Szanowna Pani Ilono! W spojrzeniu, każdym geście i słowie widać rozpaczliwy krzyk o wiarygodność. O zrozumienie. O akceptację. Niestety bardziej Pani przekonuje innych niż sama jest przekonana o słuszności tych wyświechtanych i banalnych frazesów. Nauczona życiem, którego starczyłoby na wiele książek oceniam ludzi po czynach, nie po słowach. Patrzenie na Pani poczynania jest smutne i pragnę by Pani to zauważyła. Dostała Pani urodę i śmiałość w darze od hojnej natury. Dzisiaj sytuacja przedstawia się jako niewykorzystana szansa. Proszę przemyśleć co Pani kocha robić tak sama dla siebie. Odnaleźć siebie. I żyć w zgodzie. A ludzie sami zauważą, nie trzeba będzie ich zapewniać. To rozpaczliwa walka o popularność robi z Pani karykaturę, w której więcej żalu niż humoru I taka tragiczna postać będzie się klikać przez litość a wierzę, że nie o to Pani chodzi. Ludzie lubią upadłych bo czują się przy nich lepsi. Popularność przez litość to nie jest dobry pomysł. Proszę zacząć żyć dla siebie nie dla ludzi Za chwile zapomną wszyscy te ośmieszenia ale proszę zacząć być wiarygodną i nie przekonywać nikogo. Myśle, że już nawet śniadaniówki Pani nie chcą bo zaczyna być Pani obciachem. Smutne ale prawdziwe. Wiele pracy przed Panią. By odzyskać dobre imię. Powodzenia