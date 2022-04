Uśmiechnięty Marcin Hakiel dokazuje z 13-letnim Adamem i 9-letnią Helenką na placu zabaw (ZDJĘCIA)

ola 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 6 Odpowiedz

Nie kazda co urodzila jest matka, matka to taka lwica co walczy o rodzine o dobro dzieci co nie rozwala dzieciom gniazda, domu, co nie zdradza, nie gorszy. cichodajka to zwyczajna k. ale karma wraca. oby predko. Panie Hakiel, niech p an wytrwa w dobrym. Powodzenia