Uwaga, tak Małgorzata Rozenek jeździ po Warszawie: parkuje na PRZYSTANKU i biegnie załatwiać "biznesy" (ZDJĘCIA)

Jak to bywa w świecie perfekcyjnej Goni , nie zapomina również o dbaniu swoją formę. Małgosia wylewa siódme poty na siłowni i pod okiem personalnego trenera rzeźbi sylwetkę. Tym razem również postanowiła zacząć dzień od aktywności fizycznej, a wracając, zatrzymała się na zakupach. Problem w tym, że Małgorzata zatrzymała się na końcu zatoczki autobusowej, włączyła światła awaryjne i pognała do sklepu.

Zakupy nie należały chyba do udanych, bo po kilku minutach Gosia wróciła do samochodu z pustymi rękami. Niewzruszona wyborem miejsca do parkowania - wyłączyła światła awaryjne i odjechała. Wszystko wskazuje na to, że Małgosia nie obawia się mandatów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za takie wykroczenie mogłaby otrzymać 100 zł grzywny i 1 punkt karny.