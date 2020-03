"Uwięziona" z synami Małgorzata Rozenek ubolewa nad edukacją domową: "Tyle tego i to razy dwa, I SPRZĘTU ZA MAŁO..."

Lena 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To przepraszam bardzo, gdzie poszło to 500+ z moich pieniędzy? 500zł brane co miesiąc na jedno dziecko - jakby nie patrzeć w dwa, trzy miesiące ma sprzęt, a dostęp do internetu można mieć za 40zł. DLa mnie to jest przekręt i chciałabym rozliczyć teraz tych wszystkich rodziców, maDki co o brały kasę , a teraz wielki problem, bo brak sprzętu, brak Internetu w domu. TO KURNA POKAŻ, GDZIE WYDAŁAŚ TĄ KASĘ NA DZIECKO!!! I doceń w końcu pracę nauczyciela, który każdego dnia musiał wychowywać bachory zamiast rodzica, a teraz nagle "tylko zadaje" poświęcając swój czas prywatny, siedząc całymi dniami i sprawdzając prace podesłane drogą elektroniczną, piszące tysiące maili do roszczeniowych rodziców. Weźcie się kopnijcie ludzie!