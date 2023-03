Uzbrojona w torebkę za 10 tysięcy Agnieszka Woźniak-Starak i jej ukochany drałują w śnieżycy do NOWEGO GNIAZDKA (ZDJĘCIA)

W przeciwieństwie do wszystkich poprzednich związków, ten rozgrywa się z dala od mediów i wszystko wskazuje na to, że taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze długo. I choć para nie pokazuje się razem, to plotki na temat statusu ich związku nie milkną. Zaskakującymi rewelacjami podzielił się jakiś czas temu katolicki tygodnik, donosząc, że ukochany Agnieszki oświadczał się jej już kilka razy. Niestety, bezskutecznie...

Mimo niechęci w kwestii zamążpójścia Woźniak-Starak nie ma najwidoczniej oporów, żeby uwić sobie z ukochanym gniazdko. Dwa tygodnie temu gołąbeczki uchwycono na warszawskim Żoliborzu, gdzie chodzili po sklepach oferujących asortyment do aranżacji wnętrz. Teraz para została "przyłapana" na jednej z najbardziej prestiżowych warszawskich dzielnic, czyli Śródmieściu, gdzie zakochani urządzają sobie mieszkanie. Agnieszka i jej partner zostali ostatnio sfotografowani, jak drałują w zamieci do swojego apartamentu, a w ręku Macieja przyuważyć można klasery z paletą kolorów farb. Za to w dłoni wystrojonej we wzorzystą puchówkę, jeansowe dzwony i kowbojki Agnieszki dostrzec można brązową torbę Saint Laurent za ok. 10 tysięcy złotych.