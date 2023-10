Vertez ATAKUJE Konopskiego. Youtuber wydał oświadczenie: "Materiał zawiera nieprawdziwe informacje i fałszywe wnioski"

Ju tup 26 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

Konopski będzie musiał mercedesa sprzedać żeby odszkodowania za oszczerstwa i zniesławienie ludziom zapłacić. Może i tak się to skończyć. I wardęga też, ten to chyba stanowskiemu pozazdrościł śledztwa na temat Janoszek. Cierpiał z tego powodu, że to nie on się dobrał do kariery Janoszkowej. Niepotrzebnie, bo Stanowski zapewne przegra w sądzie. Dzieci You Tuba, wszyscy po jednych pieniądzach. Zarabiają na głupawych kontentach i ogłupianiu ludzi, głównie dzieci. Kręcą dramy, później inni to komentują a następni komentują to co inni skomentowali i tak w kółko.