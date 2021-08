Victoria De Angelis z Maneskin pozuje TOPLESS: "Wolny dzień, cycki na wierzchu"

Już nie 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 5 Odpowiedz

Tani chwyt na zainteresowanie i sprzedaż, epatowanie seksem i nachalne promowanie tęczowych przekazów, poszli po bandzie, by tylko zarobić więcej, zespół jest coraz bardziej wulgarny, wyuzdany, wręcz chwilami zachowują się obrzydliwe, ich najnowszy teledysk jest wstrętny po prostu. Niepotrzebnie psują to co mają do zaoferowania, dobre kompozycje, dobry wokal wokalisty i wydawało sie wrażliwość. Niestety idą coraz bardziej w tęczowe przekazy i jakieś sceny z przemocowego porno: wokalista juz całkiem odleciał, na fotkach i filmach robi z siebie damską ...chodzi z damską torebką. Nie podoba mi się to. Nie chcę juz słuchać ich muzyki.