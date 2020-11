Viola Kołakowska ubolewa nad relacją z toksycznym mężczyzną: "Ciągle nie umiem uwolnić ŻALU I NIECHĘCI"

Akurat 28 min. temu zgłoś do moderacji 45 4 Odpowiedz

z tym jej wspoczuje to duży ból kiedy zakochujemy się bez wzajemności w dodatku godząc się na dziecko z kimś kto nas nie kocha wprost mówi ze kocha inna, ale ona go nie chce. A Karolak nawet będąc na wywiadzie z Violka mówił ze on się będzie z nią spotykał dopóki w kimś się nie zakocha, ze ona to wie. Usłyszeć coś takiego to bol przerażający a trwać w tym przez prawie 20 lat ciagle licząc ze coś się zmieni jest straszne.