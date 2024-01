Virginia Giuffre miała otrzymać 15 TYSIĘCY DOLARÓW za seks z księciem Andrzejem. Twierdziła, że zapłacił jej Epstein

Virginia Giuffre twierdzi, że dostała pieniądze za seks z księciem Andrzejem. Ujawniono kwotę

We wtorek światło dzienne ujrzała kolejna partia sądowych dokumentów, a wraz z nimi nowe, sensacyjne doniesienia na temat przeszłości księcia Andrzeja. Wśród odtajnionych materiałów znalazły się zeznania Virginii Giuffre, która ta złożyła w 2016 roku na Florydzie. Kobieta stwierdziła wówczas, że miliarder miał zapłacić jej pokaźną kwotę za seks z księciem Andrzejem.

Według ustaleń Daily Mail w jednym z ujawnionych ostatnio dokumentów kobieta stwierdziła również, że została wykorzystana przez innego royalsa. Giuffre wspomniała o księciu, który "mówił w obcym języku". Mężczyzna miał także porozumiewać się w języku angielskim, kobieta nie była jednak pewna, skąd dokładnie pochodził. Ujawnione we wtorek zeznania Virginii Giufree to część piątej i ostatniej partii dokumentów odtajnionych na polecenie sędzi Loretty Preski.

Przypomnijmy, że w 2021 roku Virginia Giuffre oficjalnie pozwała księcia Andrzeja, oskarżając go o molestowanie. Kobieta twierdziła, iż została trzykrotnie zmuszona do współżycia z bratem króla Karola, gdy była osobą niepełnoletnią. Wspomniane spotkania miały być aranżowane przez Jeffreya Epsteina. Sam Andrzej już wcześniej zaprzeczał, jakoby miał utrzymywać relacje z Giuffre (niegdyś Roberts) - w niesławnym wywiadzie z BBC z 2019 roku przekonywał, iż "nie przypomina sobie, by kiedykolwiek spotkał tę panią". Ostatecznie sprawa o molestowanie zakończyła się podpisaniem ugody opiewającej na 12 milionów funtów, które według doniesień mediów, w imieniu Andrzeja zobowiązała się zapłacić królowa Elżbieta.