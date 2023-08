W Irlandii stanął gigantyczny napis ku pamięci Sinead O'Connor. To właśnie w Bray odbędzie się POGRZEB piosenkarki (FOTO)

Pod koniec lipca muzycznym światem wstrząsnęła wieść o śmierci Sinead O'Connor . Artystka jakiś czas temu musiała zmierzyć się ze śmiercią swojego syna, a fani niepokoili się o stan piosenkarki, po tym, jak do sieci trafiło osobliwe nagranie z jej udziałem. Niedługo przed śmiercią opublikowała filmik, którym chciała udowodnić, że faktycznie do niej należy nowe konto na Twitterze.

Tak Irlandia żegna Sinead O'Connor

We wtorek odbędzie się pogrzeb artystki w irlandzkim Bray. Kilka dni temu w mieście pojawił się dziewięciometrowy napis "Eire Sinead" [przyp. red. Irlandia Sinead] ku pamięci artystki. Pomiędzy słowami umieszczono symbol serca, a sama instalacja, wykonana z pochodzącego z recyklingu plastiku, została uwieczniona z lotu ptaka. Nagranie z nim trafiło do sieci. Okazuje się, że za tą wyjątkową inicjatywą stoi dublińska agencja kreatywna The Tenth Man i specjaliści od tworzenia murali - Mack Signs.