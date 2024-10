W małżeństwie Westa i Censori nie działo się dobrze od dawna. Wyszło na jaw, co raper powiedział znajomym: "Chcę rozwieść się z Biancą"

Tak Kanye West mówił o małżeństwie z Biancą? Niepokojące doniesienia

Wspomniane medium twierdzi, jakoby decyzja o rozstaniu zapadła już kilka tygodni temu, a Censori wróciła do Australii, aby spędzić czas z bliskimi. West natomiast przebywa w Tokio, gdzie jeszcze jakiś czas temu fotografowano go razem z żoną w jednym z marketów.

Czy uda im się pokonać kryzys? Rzekome słowa rapera na razie stawiają sprawę pod znakiem zapytania. Informator TMZ ujawnił, co Kanye miał powiedzieć bliskim znajomym i brzmi to dość niepokojąco.

Choć na razie nie wiadomo, co skłoniło ich do takiej decyzji, według naszych informacji Kanye miał wspominać bliskim osobom, że chce spędzić więcej czasu w Tokio i rozwieść się z Biacką - czytamy.

W małżeństwie Westa i Censori od dłuższego czasu działo się źle?

Jak podkreśla Daily Mail, w małżeństwie rapera i architektki od dłuższego czasu nie dzieje się najlepiej. Do Chin, gdzie we wrześniu z Westem przebywała jego (jeszcze) żona, miała przylecieć rodzina Bianki, by wesprzeć ją podczas jednego z eventów organizowanych przez muzyka. Bliscy dziewczyny są zaniepokojeni zachowaniem byłego męża Kim Kardashian, który ma kontrolować ukochaną.