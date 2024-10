Kanye West i Bianca Censori ROZWODZĄ SIĘ?! Zagraniczny portal ujawnia kulisy

Zobacz także: Piotr Mróz jest zakochany? "Nie mam problemu, żeby była to partnerka ze sklepu mięsnego, czy z kwiaciarni"

Kanye West i Bianca Censori rozwodzą się? Oto szczegóły

Osoby z bliskiego otoczenia Westa i Cencori, do których dotarł wspomniany portal, wyjawiły, że kontrowersyjny muzyk i jego lubująca się w kusych strojach żona mieli już kilka tygodni temu powiedzieć przyjaciołom o tym, że się rozstali. Architektka podobno poleciała do Australii, by spędzić czas z rodziną.