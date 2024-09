Dawno niewiedziana Bianca Censori znów świeci golizną. Tak paradowała po lobby hotelowym w Chinach (WIDEO)

Jest wiele sposobów na zaistnienie w show biznesie. Związek z gwiazdą to jedna z najkrótszych dróg do sławy. Tak też zrobiła Bianca Censori. Młodziutka architektka z Australii i starszy od niej o 18 lat Kanye West zaczęli spotykać się na początku 2023 r. Ich relacja od początku budziła kontrowersje nie tylko z uwagi na różnice wieku, ale też ogromne podobieństwo Bianci do byłej żony Kanye'go - Kim Kardashian.