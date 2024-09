Kanye West i Bianca Censori w prześwitującym topie przyuważeni w markecie w Tokio. W takim stroju paradowała przy dzieciach rapera...

To że ich wybryki są w sposób niepojęty ignorowane przez policję w USA to jedno , ale żeby jechać do kraju o innej kulturze i obrażać tubylców swoim ubiorem to już wykracza poza wszelkie granice. To że ona chce (a raczej tak on jej każe) to nie znaczy że ona może się tak pokazywać publicznie ze względu na inną kulturę. Pieniądze wszystko załatwią? No bo przecież nie można o żadnym z nich powiedzieć : może i kontrowersyjny ale to geniusz więc wybaczmy mu czy jej takie zachowanie.