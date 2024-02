W "Pytaniu na Śniadanie" doszło do AWANTURY ekspertek! Robert Stockinger musiał przerwać dyskusję: "Chwileczkę, bo się PRZEKRZYKUJEMY!"

Nie od dziś wiadomo, że telewizja na żywo rządzi się swoimi prawami. Co jednak zrobić, gdy między zaproszonymi ekspertkami dochodzi do sporu na antenie? O tym przekonali się w sobotę Robert Stockinger i Joanna Górska oraz widzowie "Pytania na Śniadanie" , którzy byli świadkami zaskakujących scen.

Kłótnia ekspertek w śniadaniówce. Padło wiele zaskakujących słów

Sobotniego poranka w śniadaniówce TVP gościły Joanna Barczyńska, internista i kardiolog, oraz dr Monika Koperska, chemiczka. Panie zaproszono do dyskusji o tym, jak bezpiecznie używać m.in. telefonów komórkowych i sieci Wi-Fi, co oczywiście zasygnalizowano na belce na dole ekranu. Rozmowa bardzo szybko nabrała tempa, a wszystko przez wyznanie pierwszej z pań, która stwierdziła, że nie należy trzymać smartfona za długo przy uchu, bo może to narażać na glejaka mózgu.