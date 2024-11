U Macudzińskiej już święta na bogato. Przytargała wielkiego renifera na kanapę

Od jakiś 15-20 lat ja prawie w ogóle nie czuje żadnej atmosfery świąt. Wszystko przez konsumpcjonizm i maksymalne skomercjalizowanie tego czasu. BYło to całkiem niedawno, gdzieś tak do roku 2004-5 (u mnie w domu przynajmniej). Nie było tyle ozdób, gadżetów, świecących pierdółek, słodyczy i cateringów, za to była atmosfera, którą tworzyli ludzie i zimowa pogoda. Pomagało sie w sprzątaniu, gotowaniu, jechało sie z ojcem na bazar po małą ale prawdziwą, pachnącą choinkę i karpia, który poźniej pływał w wannie. Przyjeźdżała rodzina, my jako dzieci spaliśmy na podłodze, gadaliśmy i chichraliśmy sie do północy, graliśmy na komputerze ale bez tego całego internetu. Przy stole były kolędy, niektórzy fałszowali ale było przyjemnie i śmiesznie. No i pogoda, która robiła dużą robotę - lekki mróz i śnieg, nie jak dziś 12 w plusie i deszcz. BYło skromniej, prościej ale pod wszystkimi względami na pewno lepiej niż dziś i nikt mi nie powie że było inaczej, że dziś niby lepiej - guano prawda. Bogu dziękuje za tamte czase i że moge pamięcia do nich wracać, to jedyne pocieszenie w tym dzisiejszym cyfrowo-konsumpcyjnym syfie.