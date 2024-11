Córka Izabeli Macudzińskiej wyprowadziła się z domu w wieku 16 lat! Reakcja rodziców była zaskakująca: "Przykre, że w tak wczesnym wieku"

16-letnia córka Izabeli Macudzińskiej opuściła rodzinny dom

Na początku tata mówi: "ale jaki projekt, o co chodzi?" Bo on nie zna się na tym. Moi rodzice też działają w internecie i wiedzą na czym to polega, znają się na tym, też czasami pomagają w tym, jak mam problemy. Ale nie wiedzieli, o co chodzi z jakimś projektem, bo to jest takie bardziej młodzieżowe. Ale jak im opowiedziałam to najpierw zareagowali: będę musiała się przeprowadzić z dala od domu i to jest tak daleko i mieli takie ''przykre to jest, że w tak wczesnym wieku''. Ale pamiętam, jak mi powiedzieli, że chcą żebym spełniała marzenia i chcą żebym się realizowała i mnie puścili. No i było im smutno, że będę musiała się wyprowadzić, bo jestem jedynaczką - powiedziała.