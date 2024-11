RZADKI WIDOK: Ricky Martin uczestniczył w wiecu wyborczym ze swoimi synami. Bliźniacy mają już 16 LAT

I zwykli wyborcy pokazali srodkowy palec !Celebrytom". Celebryci sa od rozrywki, od zabawiania ludzi po ciezkiej robocia, a nie "Medrcami swiata i wiedzy" To sa ludzie zazwyczaj z nieduza wiedza, no bo po co im ta wiedza, wystarczy, ze potrafia spiewac, ze potrafia odegrac kabaret, ze potrafia fajnie zagrac role w filmie. I to wystarcza, aby zabawic ludzi po ciezkiej harowce. A do polityki nie maja pojecia, sa tylko wynajmowani, zeby nie powiedziec sprzedajni. No jakby nie bylo takie zawody maja, ze musza byc sprzedajni, z tego zyja, Sa po prostu ludzmi do wynajecia, w dobrym tego slowa znaczenia.