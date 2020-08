Wszystko wskazuje na to, że już niebawem Agnieszka Woźniak-Starak powróci do pracy w pełnym wymiarze. Po śmierci męża dziennikarka wycofała się z życia publicznego, na dłuższy czas zaszywając się z ukochanymi czworonogami w swojej górskiej rezydencji . Po kilku miesiącach żałoby gwiazda powoli zaczęła pokazywać się na większych eventach, a nawet zgodziła się poprowadzić autorską audycję radiową, Life Balance.

Jak się niedawno okazało, już niebawem będziemy mieli okazję nie tylko słuchać Agnieszki, ale również oglądać ją na ekranach telewizorów. W kuluarach mówi się, że to właśnie Woźniak-Starak zastąpi Kingę Rusin na stanowisku prowadzącej Dzień Dobry TVN. Ponoć 42-latka miałaby "powrócić" do śniadaniówki już we wrześniu (celebrytka miała kilkukrotnie okazję współprowadzić poranne show stacji).