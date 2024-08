Wakacyjny dramat Anety Glam. Pokazała "ZDEFORMOWANĄ" twarz. "Katastrofa!"

Wkrótce 22 min. temu zgłoś do moderacji 33 6 Odpowiedz

"""Johns Hopkins Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia we współpracy ze WHO i Fundacja Billa & Melindy Gates przeprowadzili kolejne ćwiczenie pandemiczne w Brukseli 23 paźdz.2022 r." - czytamy w poście anonimowej użytkowniczki Twittera z 11 czerwca (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jak podała, nową "zarazę" nazwano SEERS-25, czyli "Zespół Oddechowy Ciężkiej Epidemii Enterowirusa 2025" (ang. Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025). Opublikowała też link do nagrania z 1 marca 2023 roku w serwisie Rumble. Materiał zatytułowano "Bill Gates ogłasza następną pandemię, która ma się rozpocząć w Brazylii w 2025 roku". Ilustruje go grafika ze zdjęciem miliardera i hasłem: "Bill Gates ogłasza następną pandemię", a poniżej: "SEERS-25 Entrovirus". Tweet wyświetlono prawie 44 tys. razy, polubiło go ponad 390 twitterowiczów, blisko 240 udostępniło. Jeszcze macie wątpliwości??? Że najpierw tworzony jest patogen potem antidotum. A potem wypuszcza się zarazę i szczepi ludzi za pieniądze 💸💰. Wspaniały biznesplan. Najbogatsi ludzie świata wiedzą jak się zarabia a życie ludzkie tych na których przeprowadza się manipulacje jest bez znaczenia. Filantropi!!!!