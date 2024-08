Aneta Glam pokazała paragon GROZY z hotelu. Szokujące, ile zapłaciła za TRZY NOCE na Mykonos (FOTO)

Babka 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

A mężczyźni lubią takie "panie", kobieta jest dla nich zredukowana do cyca i 🍑. Mózg jest zbędny. A to wymienione w poprzednim zdaniu może być sztuczne. Kobiety same przyczyniły się do takiego postrzegania, same to eksponują, potem mają histerię, że są postrzegane przedmiotowo. Cyc i picz to priorytet.