Warnke zadzwoniła do Stramowskiego podczas wywiadu! Piotr opowiadał: "Zawsze była między nami jakaś SPINA"

Joker to resentyment doprowadzony do krańca świadomości siebie. Świadomość bycia odbiciem . Cynizm wykorzystywania głupszych od siebie. Antagonistą białego rycerza. Jednak czy nie każdy super bohater amerykańskich komiksów tak naprawdę nie był jokerem? Wyklętym przez społeczność w której żyję, marzący by być jej mesjaszem, czując że jest diabłem i chcącym się za to zemscic. Stworzonym przez autorów komiksów przybyłych z Europy wschodniej bitych przez irlandzkich chłopaków z klasy robotniczej . Chcieli założyć maski rajtuzy i zostać kimś więcej w ramach przebieranek tożsamościowych w ucieczce od swojego odbicia w lustrze.