Wątpliwej urody torebka Jessiki Mercedes za 12 tysięcy pod ostrzałem krytyki: "PASKUDNIEJSZEJ chyba nie widziałam!"

Na szczęście dla Jessiki Mercedes jej fani to osoby niesłychanie wyrozumiałe albo przynajmniej obdarzone niezwykle krótką pamięcią. Dziś o aferze już mało kto pamięta, a influencerka radośnie kontynuuje swe modowe wojaże, które skrupulatnie relacjonuje na platformach społecznościowych.

Jessica Mercedes i afera metkowa. Klienci odzyskują pieniądze

Doskonała jest ta torba! A moda jest po to, aby się nią bawić i ja kocham takie "gnioty" .

Nie wystarczyło to jednak, aby przekonać sceptycznie nastawione internautki.

Sorry, ale chyba nie widziałam bardziej paskudnej torby . Nosisz, co lubisz, ale taka moja opinia.

Ojeju, pierwszy co to…! Ona ma pająka na sobie. Masakra - dopiekały Jessice obserwatorki.

A Wy co sądzicie o nowym lokatorze garderoby panny Mercedes. Hot or not?