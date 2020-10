Wybredna Jessica Mercedes chce mieć DYNIE JAK KIM KARDASHIAN! "Biorę tylko SZARE" (ZDJĘCIA)

Gosc 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dramat, ta dziewucha co nie ma wstydu jest wciaz promowana zal mi ludzi co zostali na ten badziew wczesniejszy naciągnięci, ona pewnie zadnego zwrotu pieniedzy nie zrealizowala, po co znowu pisac o niej i nabijac jej pieniadze, dla mnie to po tym co ona zrobila nie powinno byc zadnego artykulu o niej, zadnej promocji