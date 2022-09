Way of Blonde i jej partnerka planują dziecko. "Moja mama powiedziała, że nie da nam pieniędzy na wesele, ale da nam na in vitro"

Co za bzdury 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Pojęcia o in vitro nie mają! To nie jest ot tak, kupić sobie dziecko. Jak naiwnym i pozbawionym jakiejkolwiek wiedzy trzeba być, żeby myśleć w ten sposób.To baaardzo długa procedura medyczna, do której trzeba przejść kwalifikację zgodną zarówno z polskimi przepisani prawa (ustawa o rozrodczosci) i szczegółowy wywiad medyczny z niezliczoną ilością badań, a i tak nigdy nie wiadomo czy lekarze będą w stanie pomoc i wszystko zakończy się powodzeniem. Zatem niech te głupiutkie dziewczynki głupot nie opowiadają. Dzięki takim właśnie farmazonom i zupełnej niewiedzy, inni podatni na taką herezję ludzie zaczynają opowiadać bzdury o procedurze (o której de facto nie widzą nic), a w konsekwencji doprowadzić może to do szykanowania dzieci, które urodziły się dzięki takiemu leczeniu. Pudelku, nie promuj takich zachowań i nie powielaj bzdur, bo zarówno rodzice którzy latami walczą o upragnione dziecko, jak i te dzieci niebywale cierpią z tego powodu! Przez wzgląd na te osoby, proszę nie powielaj takich herezji! To prowadzi do hejtu!