FAME MMA 13: Way of Blonde gorzko o swojej porażce: "Wiem, że drugą rundę wygrałam. Nie chcę rzucać oskarżeń" (WIDEO)

Way of Blonde spełniła jedno ze swoich marzeń, jakim była walka z Martą Linkiewicz w oktagonie . Influencerce nie udało się jednak odebrać mistrzowskiego pasa Linki. Walka nie została rozstrzygnięta w oktagonie, a o zwycięstwie zadecydowały punkty, które zawodniczki zdobyły w trzech rundach. Sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo Marcie Linkiewicz.

Mam niedosyt, szybko to jakoś zleciało - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem. Podejrzewałam, że to będzie mocna bitka. Było ciekawie. Mogłam w trzeciej rundzie na pewno przycisnąć. Gdybym wiedziała, że przegrywam, to docisnęłabym mocniej.