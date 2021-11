Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska PLANUJĄ ŚLUB W VEGAS! "Jakiś garniak biały bym założyła"

Karolina "Way of Blonde" Brzuszczyńska i Agnieszka "Maschines" Skrzeczkowska zdobyły popularność, pojawiając się w programie "Top Model". Para charyzmatycznych lesbijek przyciągnęła uwagę widzów, którzy zaczęli później śledzić losy dziewczyn w mediach społecznościowych. Obecnie zarówno Karolina i Agnieszka funkcjonują jako influencerki i wszystko wskazuje na to, że już niebawem będą relacjonować w sieci swój ślub. Modelki pojawiły się na premierze filmu "Wszystkie nasze strachy" i w rozmowie z Pudelkiem zdradziły, że chciałyby, by ślubu udzielił im... sobowtór Elvisa. Okazało się, że do zaręczyn doszło już 3 razy!