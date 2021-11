Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska CHCĄ POWIĘKSZYĆ RODZINĘ! "Karola urodzi dziecko Z MOIMI GENAMI"

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska zdobyły popularność, gdy pojawiły się na castingu do programu Top Model. Do kolejnego etapu przeszła tylko Agnieszka. I choć długo nie zagrzała miejsca w show TVN-u, to zaczęła świetnie radzić sobie jako influencerka. Karolina natomiast wzięła udział w Fame MMA i tym samym również zrobiło się o niej głośno. Aspirujące celebrytki coraz częściej pojawiają się na branżowych wydarzeniach i z gracją brylują na ściankach, nie stroniąc przy tym od okazywania sobie czułości.