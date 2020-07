"Chałupy welcome to"

Gość 36 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

A tymczasem u Blani i Barusia coś w międzyczasie przycichło, żadnych rewelacji o sobie w relacjach na instagramie, a do tej pory wylewały się każdego dnia umizgi, czy to już pora liczyć który z pudelkowiczów wygrał zakłady o długość związku? :D Jeśli tak, to mimo wszystko trochę jej szkoda, bo widać że się wkręciła, a to pewnie on był lub będzie tym, który jej podziękuje.