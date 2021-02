Wdzięczna Ida Nowakowska rozpływa się nad pracodawcą: "W TVP ciąża i dzieci są radością. Wszyscy się o mnie troszczą"

Chociaż Ida Nowakowska rozpoczynała przygodę z show biznesem jako tancerka, z czasem zamarzyła jej się kariera w telewizji. Dziś celebrytka spełnia się jako etatowa prezenterka TVP oraz prowadząca Pytanie na śniadanie. Jak na prawdziwą gwiazdę ekranu przystało, to właśnie na kanapie porannego programu celebrytka pod koniec stycznia ogłosiła, że spodziewa się dziecka.

Na pomysł ogłoszenia mojego błogosławionego stanu wpadła jedna z osób z telewizji, a cała cudowna ekipa "PnŚ" mocno się w to zaangażowała. Miałam ogromną tremę. Bardzo biło mi serce. Po ogłoszeniu nowiny zalała mnie lawina gratulacji i przemiłych porad. Wiem, że zapamiętam ten dzień do końca życia - przyznała wdzięczna prezenterka.

Wszyscy w TVP troszczą się o mnie. Takie zaopiekowanie jest dla nas, przyszłych mamuś, bardzo ważne. Chyba najważniejsze. To jest cudowne, że trafiłam do klanu mam, a wszystkie dziewczyny przekazują mi swoje doświadczenia i porady (...) - zapewniła.

W rozmowie Nowakowska zdradziła również, jak udało jej się ukrywać błogosławiony stan przez całe 6 miesięcy. Celebrytka przyznała, że "jej brzuch był naprawdę mały", a telewizyjne stylistki nie zamęczały ją pytaniami. Przyszła mama nie wie jeszcze, czy będzie pojawiała się na ekranie do samego rozwiązania. Jak przyznała, może jednak liczyć na pełne wsparcie ekipy TVP.

Mam szczęście, że w TVP ciąża i dzieci są radością. To jest taka cudowna, inspirująca rodzina. Wszystko zależy tylko od mojego samopoczucia. Myślę, że mam szczęście być wśród ludzi, dla których nowe życie jest wielką radością - zachwalała telewizyjną ekipę w Fakcie.

(...) Potrafią wspaniale połączyć pracę zawodową i pasjonujące życie rodzinne. To dla mnie i mojego męża Jacka ogromna inspiracja. (...) "PnŚ" to jedna wielka rodzinka, ta w studio i przed telewizorami, a niebawem dołączy do niej nasz dzidziuś, z czego się ogromnie z mężem cieszymy - przyznała celebrytka.